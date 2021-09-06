«Яндекс» обжалует запрет выдавать в поиске результаты по запросу «умное голосование»

«Яндекс» собирается оспорить решение Арбитражного суда Москвы, которое запрещает поисковику выдавать результаты по запросу «умное голосование». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Мы не согласны с определением суда и будем оспаривать принятые обеспечительные меры. Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать», — заявили в «Яндексе».

Накануне суд обязал «Яндекс» и Google исключить из поисковой выдачи обозначение «умное голосование» в качестве одного из ключевых слов. Иск к компаниям подало ставропольское предприятие по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд».