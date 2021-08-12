Уилл Смит, Адам Драйвер и Мэтт Деймон: главные претенденты на «Оскар-2022»

Осеннее расписание кинопремьер в этом году получилось очень плотным из‑за коронавирусных переносов и задержек. Претендентов на «Оскар» за лучшую мужскую роль, соответственно, тоже немало. Журнал IndieWire составил прогнозы, кто из актеров вероятнее всего получит статуэтку в 2022 году. Мы делимся ими с вами. Клифтон Коллинз младший Клифтон Коллинз претендует на награду от Американской киноакадемии за роль в фильме Клинта Бентли «Жокей». Он сыграл мужчину, который отрицает старение и пытается бороться со своим возрастом. Сценарий драмы написали Грег Куидар и сам режиссер Клинт Бентли. По сюжету Джексон — профессиональный жокей, который посвятил гонкам на лошадях всю жизнь, но из‑за проблем со здоровьем новый сезон может стать для него последним. Он решает уйти из спорта с триумфом, но на пути насыщенных тренировок встает молодой жокей Габриэль, который объявляет себя сыном Джексона.

Кадр из фильма «Жокей»

Премьера состоялась 31 января 2021 года на кинофестивале Sundance, однако в кинотеатрах картина все еще не дебютировала. Бенисио дель Торо Бенисио дель Торо («Большой куш», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе») может получить премию за «Французского вестника». Фильм Уэса Андерсона посвящен французскому отделению американской газеты. Действие фильма разворачивается в XX веке в вымышленном городке Эннуи-сюр-Блазе. В картине как минимум три сюжетные линии — и все это истории, опубликованные на страницах «Французского вестника».

Главные роли сыграли Бенисио Дель Торо, Фрэнсис МакДорманд, Тимоте Шаломе, Билл Мюррей, а также Леа Сейду, которой пришлось отложить поездку в Канны из‑за коронавируса. Вместе с ними в актерском составе Эдриен Броди, Тильда Суинтон и Сирша Ронан, сыгравшие одни из ключевых ролей в фильме Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“». Полное название комедийной драмы Андерсона — «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“». Картина была представлена 12 июля на Каннском кинофестивале. Шон Пенн 60-летний Шон Пенн («Таинственная река», «Друзья») сыграл в «Дне флага» вместе со своей дочерью Дилан. Фильм дебютировал в Каннах 10 июля. Это история об отце, который подделывает монеты, грабит банки и занимается мошенничеством, чтобы собрать средства на содержание дочери.

Энтони Рамос У Энтони Рамоса есть все шансы получить «Оскар» за роль в адаптации мюзикла Лин-Мануэль Миранда «На высоте мечты». Режиссер — Джон М. Чу, за продакшн отвечала киностудия Warner Bros. Цифровой релиз состоялся 11 июня 2021 на стрим-сервисе «HBO Max». Действие происходит в одном из районов Нью-Йорка под названием Вашингтон-Хайтс. Главный герой — привлекательный владелец небольшого магазинчика Уснави, который экономит каждый цент, заработанный нелегким трудом, и мечтает о лучшей жизни.

Мэтт Деймон Звезда «Ford против Ferrari» и «Одиннадцати друзей Оушена» Мэтт Дэймон сыграл головореза из Оклахомы в триллере «Тихий омут» Тома МакКарти. Фильм вышел в мировой прокат 30 июля. По сюжету Дэймон уезжает из США во Францию, чтобы помочь своей дочери. В Марселе девушку арестовали по обвинению в убийстве.

Уилл Смит Американский актер Уилл Смит, известный по ролям в «Плохих парнях» и «Людях в черном», в этом году появится в картине «Король Ричард» от студии Warner Bros. В спортивной драме от Рейнальдо Маркуса Грина Смит сыграл Ричарда Уилльямса — тренера по теннису и отца спортсменок Винус и Серены Уилльямс. По сюжету Ричард принимает большую роль в развитии одаренных спортсменок. Он мечтает помочь им избежать участи обычных подростков на улицах Комптона, штата Калифорния, и вывести на мировую спортивную арену. Для этого Ричард Уилльямс становится тренером дочерей и придумывает совсем не традиционные методы подготовки.

«Король Ричард» вдохновлен реальной историей выдающихся теннисисток Винус и Серены Уилльямс, они выступили в роли генеральных продюсеров. Мировая премьера намечена на 19 ноября, а в российских кинотеатрах «Король Ричард» появится 26 ноября. Адам Драйвер Адам Драйвер («Черный клановец», «Брачная история») отличился сразу в трех картинах. Актер исполнил главные роли в «Последней дуэли» и «Доме Gucci» Ридли Скотта, а также в мюзикле «Аннет» Леоса Каракса, который открывал 74-й Каннский кинофестиваль. Вероятнее всего, Драйвер может получить «Оскар» за роль в «Доме Gucci». Во-первых, это экранизация реальной и довольно экстравагантной истории крупного и популярного бренда, во-вторых, звездный актерский состав фильма буквально сам себя рекламирует. Помимо Драйвера в картине снялись Леди Гага, Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джаред Лето. Детективный триллер расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, который одно время возглавлял модный дом. В 1995 году мужчина был застрелен киллером у своего офиса. Виновной в заказном убийстве признали его очень темпераментную жену Патрицию Реджани.