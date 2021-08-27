Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт выпустил сингл со своего дебютного альбома

Бывший ямайский спринтер, которого называли самым быстрым человеком в мире, записал альбом на собственном лейбле 9.58 Records. Он назван в честь рекорда Болта в беге на 100 метров, установленному на чемпионате мира в 2009 году.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт выпустил сингл «It’s A Party» со своего дебютного музыкального альбома под названием «Country Yutes». Пластинка выйдет на следующей неделе, сообщил NME.

Релиз спродюсировала команда A-Team Lifestyle. Также в нем принял участие менеджер спортсмена Нуджент Уокер. Кто снял клип на песню «It’s a Party», не сообщается. В нем легкоатлет наслаждается вечеринкой у бассейна в компании девушек в купальниках.

Музыкальная карьера Болта началась в 2020 году, через три года после завершения выступлений на спортивных состязаниях. В 2021 году чемпион уже выпустил несколько треков, но станут ли они частью альбома, неизвестно.

Усейн Болт — действующий обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров. На этих дистанциях он трижды — в 2008, 2012 и 2016 году — становился олимпийским чемпионом. Также Болт выиграл Олимпийские игры дважды в составе эстафетной команды.

В 2017 году ямаец получил травму и завершил профессиональную спортивную карьеру. Затем он предпринял попытку стать футболистом, но так и не заключил контракт ни с одним клубом. Хотя предложения Болту поступали, в том числе от российской команды «Дубнинские яйца».