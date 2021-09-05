В России выявили 18 645 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 645 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 135 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве — 1542. Следом идут Петербург, Московская, Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Пермский край и Самарская область.