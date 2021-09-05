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В России выявили 18 645 новых случаев коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:12

За последние сутки в России зарегистрировали 18 645 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 135 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве — 1542. Следом идут Петербург, Московская, Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Пермский край и Самарская область.

Общее число зарегистрированных в стране заражений увеличилось до 7 012 599. За последние сутки выздоровели 15 256 пациентов, за все время — 6 270 731. За сутки умерли 793 человека, за весь период — 187 200.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 218,9 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (39,3 млн), на втором — Индия (32,9 млн), на третьем — Бразилия (20,8 млн).

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