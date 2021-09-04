В России выявили 18 780 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 780 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 76 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев в Москве — 1549. Следом идут Петербург, Московская, Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Пермский край и Самарская область.
Общее число зарегистрированных в стране заражений увеличилось до 6 993 954. За последние сутки выздоровели 18 737 пациентов, за все время — 6 255 475. За сутки умерли 796 человек, за весь период — 186 407.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 218,9 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (39,3 млн), на втором — Индия (32,9 млн), на третьем — Бразилия (20,8 млн).