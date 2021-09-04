Deadline показал отрывок российской драмы «Капитан Волконогов бежал». Скоро ее покажут в Венеции

Deadline эксклюзивно опубликовал отрывок из российского триллера «Капитан Волконогов бежал», премьера которого пройдет на Венецианском кинофестивале.

Действие картины происходит в 1930-е годы в СССР. Главный герой — Капитан Волконогов (его играет Юрий Борисов) — активный сотрудник правоохранительных органов, участвующий в репрессиях против своих сограждан. Узнав о подозрительных допросах своих коллег, он догадывается, что скоро сам будет объявлен преступником. Герой успевает бежать до ареста, но бывшие коллеги садятся к нему на хвост, и он начинает метаться по городу.

Ночью к капитану приходит вестник с того света, который сообщает, что после смерти его ждут вечные мучения в аду. У Волконогова есть всего сутки перед смертью, чтобы он раскаялся и получил прощение хотя бы одного человека. Это может спасти его для вечной жизни.

Срежиссировал фильм дуэт Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Кроме Борисова, в нем снялись Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Владимир Епифанцев, Виктория Толстоганова, Анастасия Уколова, Наталья Кудряшова, Полина Виторган, Максим Стоянов и другие.

В Венеции ленту покажут 8 сентября, а российская премьера состоится 23 сентября на фестивале «Кинотавр».