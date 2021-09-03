Танцы на похоронах и горящие книги: клип Charli XCX на новый сингл «Good Ones»

Charli XCX выпустила новый сингл «Good Ones» и клип на него. Трек войдет в будущий альбом певицы, который выйдет в марте 2022 года.

Весь ролик — это похоронная церемония экс-парня артистки: поминки, торжественный вынос гроба и его закапывание. Charli XCX все это время танцует в откровенных нарядах, а в конце падает на пол.