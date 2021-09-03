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Танцы на похоронах и горящие книги: клип Charli XCX на новый сингл «Good Ones»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:19

Charli XCX выпустила новый сингл «Good Ones» и клип на него. Трек войдет в будущий альбом певицы, который выйдет в марте 2022 года.

Весь ролик — это похоронная церемония экс-парня артистки: поминки, торжественный вынос гроба и его закапывание. Charli XCX все это время танцует в откровенных нарядах, а в конце падает на пол.

Сам трек посвящен бывшему возлюбленному певицы и ее неспособности поддерживать здоровые отношения.

«Песня „Good Ones“ — первый сингл „новой главы“, которая охватывает все, что может предложить моя жизнь в современном мире, — славу, гламур, внутренних демонов и мировые хиты», — рассказала Charli XCX.

Предыдущая пластинка певицы под названием «How I’m Feeling Now» вышла в мае 2020-го. Она была записана всего за пять недель во время общей самоизоляции. Charli XCX планирует выпустить документальный фильм «6ft Apart» о написании альбома на карантине.

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