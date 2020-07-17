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Charli XCX выпустит документальный фильм о создании альбома на карантине

Семён Гудошников
Сегодня в 10:40

Charli XCX готовится выпустить документальный фильм под названием «6ft Apart», рассказывающий о создании альбома «How I’m Feeling Now», который певица записала на карантине, сообщает Variety.

В продюсировании картины приняли участие сама Charli XCX, Росс Ливайн («Неон», «Florence + The Machine: The Odyssey»), Эмми Лихтенберг («I’m With the Band: Nasty Cherry») и Брайан Ференчик. Режиссером картины выступили Bradley&Pablo, известные созданием клипов для многих музыкантов (Гарри Стайлз, Росалия, Lil Nas X). «6ft Apart» будет для них полнометражным дебютом.

Сейчас фильм находится на стадии пост-продакшена. Точной даты релиза нет.

О выходе «How I’m Feeling Now» Charli XCX заявила во время сессии в Zoom с фанатами, поставив перед собой жесткий дедлайн — 15 мая. Со сроками певица справилась, пластинка была доступна для стриминга уже 14 мая, а сама Charli XCX стала первым крупным артистом, записавшим альбом на карантине. Подробнее о карантинном релизе певицы можно прочитать здесь.

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