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На кинофестивале в Торонто состоится премьера секретного фильма Стивена Содерберга

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:03

На международном кинофестивале в Торонто, также известном под аббревиатурой TIFF, пройдет премьерный показ нового фильма Стивена Содерберга. Об этом сообщил Screen Daily. Ранее о картине ничего не было известно.

Лента появилась в программе фестиваля только сейчас, хотя мероприятие стартует уже на следующей неделе. В этом году TIFF состоится с 9 по 18 сентября. О проекте пока мало что известно: разве что то, что он был создан в коллаборации с неким режиссером-ветераном.

«Это не был бы TIFF, если бы у нас не было элемента сюрприза, которым можно было бы подразнить — и в этом году он исходит от друга TIFF Стивена Содерберга. Мы вдохновлены волнением и предвкушением, которые мы уже чувствуем в городе», — сказали руководители фестиваля Джоана Висенте и Кэмерон Бейли.

В событии примут участие Кира Найтли, Бенедикт Камбербатч, Джессика Честейн, Хани Абу-Ассад, Сигурни Уивер, Лиз Гарбус, Ева Хассон, Бент Хеймер, Кенни Джи, Джош О’Коннор, Филлип Нойс, Дионн Уорвик, Стивен Чбоски и Бен Платт.

Помимо новой работы Содерберга, на кинофестивале в Торонто покажут байопик художника Луиса Уэйна с Бенедиктом Камбербатчем в главной роли под названием «The Electrical Life of Louis Wain» («Электрическая жизнь Луиса Уэйна», или в другом переводе — «Кошачьи миры Луиса Уэйна»), а также драму «Скворец» с Мелиссой МакКарти.

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