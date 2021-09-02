В сети появилось промо фильма о художнике Луисе Уэйне. Его сыграл Бенедикт Камбербатч

В сети появился промо-ролико фильма The Electrical Life of Louis Wain («Электрическая жизнь Луиса Уэйна», или в другом переводе — «Кошачьи миры Луиса Уэйна»). Об этом сообщает Variety.

Amazon поделился со зрителями первым взглядом на Бенедикта Камбербатча в роли английского художника XIX века, известного своими странными изображениями антропоморфных кошек.