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В сети появилось промо фильма о художнике Луисе Уэйне. Его сыграл Бенедикт Камбербатч

Дарья Мельникова
Вчера в 23:32

В сети появился промо-ролико фильма The Electrical Life of Louis Wain («Электрическая жизнь Луиса Уэйна», или в другом переводе — «Кошачьи миры Луиса Уэйна»). Об этом сообщает Variety.

Amazon поделился со зрителями первым взглядом на Бенедикта Камбербатча в роли английского художника XIX века, известного своими странными изображениями антропоморфных кошек.

Фильм охватывает период с конца 1800-х до 1930-х годов и рассказывает о жизни Уэйна, в том числе о его отношениях с женой Эмили Ричардсон. Ее роль исполнила Клер Фой («Корона»).

«Его увлечение тайнами мира одновременно усложняется и углубляется, когда он встречает любовь всей своей жизни Эмили», — рассказал о замысле ленты режиссер Уилл Шарп, который написал сценарий фильма совместно с Саймоном Стефенсоном («Лука»).

Помимо Фой и Камбербатча, в картине снялись Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), Ник Кейв («Ветреная река»), Оливия Колман («Корона»), Андреа Райсборо («Бердмэн), Тоби Джонс («Бесконечность»), Шэрон Руни («Мой безумный дневник»), Эйми Лу Вуд («Половое воспитание»), Стэйси Мартин («Мой создатель»), Софи Ди Мартино («Локи») и другие.

Мировая премьера ленты состоится 11 сентября на кинофестивале в Торонто. А уже в конце года Amazon выпустит фильм в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Prime Video.

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