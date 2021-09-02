Лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном

Основателя сообщества «Мужское государство» Владислава Позднякова задержали при пересечении границы с Азербайджаном. Об этом сообщил один из администраторов его телеграм-канала.

Команда Позднякова заявила, что пока не знает деталей задержания, а также его причин. «Как что‑то станет известно, мы опубликуем здесь», — пообещал администратор, порекомендовав не присылать на карту Позднякова деньги.

Банковскую карту лидера «Мужского государство», вероятно, уже заблокировали или сделают это в ближайшее время, пояснил коллега Позднякова. Он попросил подписчиков не паниковать и добавил, что временно функционировать будет только один телеграм-канал — «Бутылка».

Комментировать это сообщение пользователям не разрешили. Редакция проекта Readovka написала, что Владислав Поздняков в данный момент не доступен в мессенджерах.

Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных по иску депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина. Редакция самостоятельно ликвидировала сайт еще 7 июля, переехав на новый адрес, и продолжила работу в соцсетях.