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Роман Сергея Минаева «The Телки» получит экранизацию. Действие перенесут в наши дни

Семён Гудошников
Сегодня в 11:59

Стриминговые сервисы more.tv и Wink экранизируют роман «The Телки» главреда Esquire Сергея Минаева. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта. Съемки восьмисерийного сериала уже начались в Москве.

Главные роли исполнят Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Артем Ткаченко, Алексей Кравченко, Алексей Агранович и другие. Премьера состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink.

Действие сериала перенесли в 2020-е. Руководитель PR-агентства Андрей Миркин, который обязан своим успехом женщинам, идет по головам, не задумываясь о судьбах других. Очередным его достижением должен стать многомиллионный контракт, победа в котором герою обеспечена заранее. Но грязь, которая стоит за этим благополучием, захлестнет пиарщика с головой.

В режиссерское кресло сядет Мария Агранович («Люби их всех»), а сам Минаев выступит креативным продюсером проекта. Автор романа сказал, что обычно писатели недовольны экранизациями своих книг, но тут всё наоборот.

«Я в полном восторге от того, как авторам сценария удалось перенести действие в наши дни, добавить новых, неожиданных поворотов, сохранив при этом почти все, что было в книге», — заявил он.

Роман «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» был опубликован в 2008 году. Первый тираж книги составил более 300 тыс. экземпляров. Ее экранизация станет вторым совместным проектом Минаева, more.tv и Wink. В 2021 году они выпустили документальный сериал «Девяностые» — об эпохе, которая изменила Россию.

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