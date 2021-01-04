Премьера документального сериала Сергея Минаева о девяностых состоится 4 января

Документальный сериал о девяностых, который снял журналист и писатель Сергей Минаев, выйдет 4 января одновременно на двух онлайн-платформах — more.tv и Wink. На ютьюб-канале more.tv появился трейлер шоу.

Новые пользователи смогут получить 60 дней бесплатной подписки на more. tv по промокоду «2021» и на Wink по промокоду «MINAEV».

Сериал осветит важнейшие темы девяностых, среди которых политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь.

«В основу документального сериала легли личные дневники и домашние архивы, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также две сотни интервью участников событий невероятного десятилетия. Среди них — Татьяна и Валентин Юмашевы, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Геннадий Зюганов, Илья Лагутенко», — рассказали создатели сериала.

Первая серия называется «Мумий Тролль. Морская» и посвящена выпуску одноименного музыкального альбома группы «Мумий Тролль».