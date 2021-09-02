На «Яндекс.Маркете» появилась доставка лекарств за 1–2 часа

На «Яндекс.Маркете» теперь можно заказать лекарства, которые отпускаются без рецепта, и получить их с доставкой за 1–2 часа. Развозить препараты будут курьеры «Яндекс.Доставки», рассказали «Афише Daily» в компании.

Маркетплейс уже сотрудничает с тремя аптечными сетями — «Диалогом», «Риглой» и «Самсон-Фармой» — и подключает новых партнеров. В ассортименте маркетплейса около 2500 безрецептурных лекарств с доставкой до двери. К концу года сервис планирует увеличить их количество до 4000.

Получить лекарства с доставкой можно по всей Москве. В сентябре сервис запустит услугу еще в 13 городах-миллионниках: Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже, Самаре, Перми, Уфе и Волгограде.

«Маркет» продолжит развивать доставку препаратов и планирует запустить онлайн-продажу рецептурных лекарств.

До этого безрецептурные лекарства можно было заказывать на «Маркете» только с самовывозом из аптек. Минувшим летом сервис протестировал доставку до двери, а теперь запустил для всех пользователей.

В середине августа «Яндекс.Маркет» начал доставлять заказы на дачу за 1–3 часа.