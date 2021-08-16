«Яндекс.Маркет» начал доставлять заказы на дачу за 1–3 часа

На «Яндекс.Маркете» теперь можно заказать товары на дачу с доставкой в тот же день за 1–3 часа. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе сервиса.

Для оперативной доставки маркетплейс расширил зону покрытия в пределах Центральной кольцевой автодороги Московской области. Благодаря этому «Маркетом» смогут пользоваться не только дачники, но еще и более 3,5 млн жителей Подмосковья.

Сервис обещает, что в среднем заказ на дачу довезут за 1–3 часа, но длительность доставки может меняться из‑за графика работы магазинов-партнеров. Например, если клиент сделал заказ в 21.00, а продавец, у которого он хочет купить товар, работает до 20.00, то покупка приедет на следующий день.

Для оперативной доставки «Маркет» рекомендует сделать заказ с 9.00 до 19.00. Новая услуга стоит столько же, сколько и стандартная экспресс-доставка из маркетплейса — от 99 рублей.

На сервисе доступно до 150 тыс. товаров, которые могут пригодиться за городом, например садовая техника, надувная мебель, товары для сада и многое другое. Чтобы найти товар, нужно ввести в поиске его название и применить фильтр «Доставка за 2 часа» или сразу перейти в раздел «Экспресс».