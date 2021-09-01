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ООН: за 50 лет в мире стало в пять раз больше стихийных бедствий, но смертность от них снизилась

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:17

За последние полвека увеличилось число связанных с погодой бедствий в пять раз. Однако смертность от них уменьшилась втрое, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая входит в структуру ООН.

«Во многих частях мира в результате изменения климата растет количество регистрируемых экстремальных метеорологических, климатических и гидрологических явлений. Будут увеличиваться также их частота и масштабы», — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

С 1970-го по 2019 год в мире зафиксировали более 11 тыс. стихийных бедствий, жертвами которых стали более 2 млн человек. Более 91% случаев с летальным исходом произошли в развивающихся странах. От засухи погибли более 650 тыс. человек, штормы унесли 577 тыс. жизней, более 58 и 55 тыс. погибли в наводнениях и экстремальных температурах.

Однако ученые отмечают, что смертность в результате бедствий снижается: в 1970-х годах от них погибало примерно 170 человек каждый день, в 2010-е годы — около 40 человек. Авторы доклада отмечают, что это может быть связано с улучшением систем раннего предупреждения катаклизмов.

Со временем экономический ущерб от природных бедствий возрос в семь раз. Если в 1970-х он составлял 49 млн долларов в день, то в 2010-х — уже 383 млн. Общая сумма экономических потерь составила 3,64 трлн долларов.

В начале августа ООН опубликовала доклад об изменении климата. Согласно ему, на климатический кризис еще можно повлиять, но природные катаклизмы все же будут происходить все чаще и чаще.

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