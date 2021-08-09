Доклад ООН: человечеству не удастся остановить таяние ледников и повышение уровня Мирового океана

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), созданная ООН еще в 1988 году, опубликовала 1300-страничный доклад о климатическом кризисе и влияние деятельности человека на него. Он появился на сайте организации.

Документ подтвердил, что причиной глобального потепления атмосферы, океана и суши стала человеческая деятельность. В последнее время масштабы изменения климата беспрецедентны, отметили специалисты.

«Свидетельства наблюдаемых изменений в экстремальных явлениях, таких как аномальная жара, обильные осадки, засухи и тропические циклоны», — подчеркнули эксперты.

По их мнению, температура будет продолжать повышаться по крайней мере до середины XXI века вне зависимости от действий, которые люди предпримут по сокращению выбросов парниковых газов. Многие изменения, связанные с этим, окажутся необратимыми.

«Этот отчет — трезвая оценка того, какой будет реальность в ближайшие десятилетия. Теперь мы имеем гораздо более четкую картину прошлого, настоящего и будущего климата Земли, что очень важно для понимания того, куда мы движемся, что мы еще можем сделать и как нам следует подготовиться к будущим изменениям», — заявил сопредседатель группы экспертов Валери Массон-Дельмот.

По данным МГЭИК, средняя температура на планете в последнее десятилетие была на 1,09 градуса выше, чем во второй половине XIX века. Если бы не человеческая деятельность, температура тоже бы повысилась, но только на 0,02 градуса, заявили эксперты.

В особенности сложная ситуация сложилась в последние пять лет. Эти годы стали самыми жаркими за всю историю метеорологических наблюдений. Кроме того, сейчас уровень Мирового океана повышается в три раза быстрее, чем в начале прошлого века.

Достичь целей Парижского соглашения по климату, то есть не допустить повышения температуры к 2100 году более чем на два градуса, будет возможно, только если сокращение выбросов начнется прямо сейчас, подчеркнули специалисты.

При этом, самом благополучном сценарии выбросы достигнут нулевого уровня примерно через тридцать лет. Однако даже в таком случае температура к 2040 году вырастет на 1,5 градуса, а повышение уровня Мирового океана будет не остановить (он поднимется как минимум на 0,5 метра к 2150 году). Также не прекратится таяние ледников — его можно будет только замедлить.

Если же выбросы, напротив, будут повышаться, к 2050 году в Арктике практически не останется льда. В МГЭИК считают, что, если сбудется самый негативный прогноз, к 2100 году средняя температура на Земле будет выше на 4,4 градуса по сравнению с концом XIX века.

Соответственно, человечеству все чаще придется сталкиваться с природными катаклизмами. Они уже сейчас случаются в 2,8 раза чаще, чем в XIX веке, а будут — в 4,1 раза чаще (в лучшем случае). «Этот набат оглушителен», — прокомментировал выводы экспертов генсек ООН Антониу Гутерриш.