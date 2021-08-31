«Тотальный диктант» и «Яндекс» проведут второй совместный онлайн-марафон грамотности

8 сентября, в Международный день грамотности, «Тотальный диктант» и «Яндекс» проведут второй совместный онлайн-марафон. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Марафон будет посвящен прошлому, настоящему и будущему русского языка. На нем выступят известные филологи, популяризаторы науки, специалисты в сфере образования и медийные персоны.

Впервые в рамках марафона объявят автора «Тотального диктанта» следующего года. Литературный критик Галина Юзефович проведет с ним открытое интервью.

Все желающие смогут написать демодиктант и проверить себя во время разбора текста от Владимира Пахомова. А еще на марафоне пройдет викторина на тему прошлого, настоящего и будущего русского языка.

Марафон начнется в 14.00 по московскому времени и продлится семь часов. Для зрителей выступят лингвисты Мария Бурас, Борис Иомдин, Игорь Исаев, Анна Пестова, Федор Успенский и Максим Матющенко.

Посмотреть трансляцию можно будет на сайте «Тотального диктанта» и в его соцсетях, а также на канале #Всемдиктант в «Яндекс.Дзене».

Первый онлайн-марафон «Тотального диктанта» и «Яндекса» прошел 9 апреля. Он собрал более 570 тыс. зрителей, а его темами стал не только русский язык, но и семейные ценности. До этого «Тотальный диктант» проводил онлайн-марафоны вместе с Google.