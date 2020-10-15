«Тотальный диктант» и Google проведут онлайн-марафон. Его темой станет космос

17 октября все желающие смогут написать «Тотальный диктант» онлайн. Его темой станет космос, а текстом — произведение Per Aspera Андрея Геласимова. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании Google, которая выступает партнером проекта.

На сайте «Тотального диктанта» проведут четыре трансляции. Первая начнется в 8.00 по Москве — из Дальневосточного федерального университета текст прочитает директор Приморского музея имени Арсеньева Виктор Шалай.

В 11.00 эстафету подхватит Новосибирск. Из кинотеатра «Победа» диктант будет читать литературный критик Галина Юзефович. «Столичная» трансляция начнется в 14.00 в Главном штабе Эрмитажа. На этот раз текст озвучит сам автор — Андрей Геласимов.

Заключительную часть диктанта для Северной и Южной Америк зачитает журналистка и актриса Яна Чурикова. Трансляция будет вестись из Москвы, ее начало — в 23.00.

Написать диктант можно будет в специальной форме на сайте проекта. Ваш результат проверит автоматический алгоритм, учитывающий различные допустимые варианты написания слов и расстановки знаков препинания. То есть, максимально приближенный к проверке филологами.

В течение всего дня акцию будет сопровождать семнадцатичасовой онлайн-марафон, организованный вместе с Google. Его трансляцию — с 7.30 до 00.30 — можно будет посмотреть на ютьюб-канале «Тотального диктанта» и канале YouTube Russia.

Кроме трансляций из разных городов в программе марафона: лекции о русском языке и литературе от приглашенных экспертов, онлайн-викторина, спектакль об ученых и многое другое. Подробности можно найти в официальном блоге Google.