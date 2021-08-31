За последние сутки в России выявили 17 813 заболевших коронавирусом

В России зарегистрировали 17 813 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 512 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев в Москве — 1162. Следом идут Подмосковье, Свердловская область, Петербург, Ростовская область, Пермский край, Воронежская и Самарская области, а также Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 6 918 965. За последние сутки выздоровели 18 624 пациента, за все время с начала пандемии — 6 181 054. За сутки умерли 795 человек, за весь период — 183 224.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 216,3 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (38,5 млн), на втором — Индия (32,7 млн), на третьем — Бразилия (20,7 млн).