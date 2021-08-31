За последние сутки в России выявили 17 813 заболевших коронавирусом

В России зарегистрировали 17 813 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 512 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве — 1162. Следом идут Подмосковье, Свердловская область, Петербург, Ростовская область, Пермский край, Воронежская и Самарская области, а также Красноярский край.