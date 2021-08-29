В России выявили 19 286 новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 19 286 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 206 заражений меньше, чем вчера.
Самый высокий суточный прирост в Москве, Петербурге, Московской, Свердловской и Ростовской областях, Пермском крае и Воронежской области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 6 882 827. За последние сутки выздоровели 16 804 человека, за все время с начала пандемии — 6 148 250. За сутки умерли 797 человек, за весь период — 181 637.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 214,4 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (38,1 млн), на втором — Индия (32,6 млн), на третьем — Бразилия (20,6 млн).