В России выявили 19 492 случая коронавируса за сутки

В России за сутки зарегистрировали 19 492 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 17 заражениq меньше, чем вчера.
Самый сильный суточный прирост — в Москве, Петербурге, Московской, Свердловской и Ростовской областях, Пермском крае и Воронежской области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 6 863 541. За последние сутки выздоровели 19 411 человек, за все время с начала пандемии — 6 131 446. За сутки умерли 799 человек, за весь период — 180 840.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 214,4 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (38,1 млн), на втором — Индия (32,6 млн), на третьем — Бразилия (20,6 млн).