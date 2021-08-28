Регулятор США намерен взыскать 200 тыс. долларов со Стивена Сигала, проживающего в России

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) хочет взыскать больше 200 тыс. долларов с актера Стивена Сигала, который несколько лет назад получил российское гражданство и на данный момент проживает в Москве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на федерального судью в штате Нью-Йорк.

По словам судьи, поводом для обращения SEC стало сокрытие вознаграждения, полученного Сигалом за рекламу первичного размещения цифрового токена.

Окружной судья США Уильям Кунц подписал документ, который разрешает регулятору добиваться взыскания с актера штрафов, пеней и процентов по этому спору. 27 августа Сигал или его представители должны были явиться в суд из‑за претензии SEC, но не сделали этого.

При этом изначально Сигал согласился выплатить компенсацию в более чем 330 тыс. долларов, однако перевел только 75 тыс. долларов, просрочив оставшуюся часть возмещения, рассказал юрист SEC Морин Пейтон Кинг.

Представитель актера пока не прокомментировал эти сведения.

Стивен Сигал имеет гражданство России с ноября 2016 года. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин. В том же году артист стал гражданином Сербии. Помимо этого, он имеет американское гражданство.

В 2018 году Сигала назначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере. Тогда же он заявил, что не против стать губернатором Приморья.

В мае этого года Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и разработал законопроект, ужесточающий наказание в области экологии.