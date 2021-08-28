Джордж Мартин спродюсирует короткометражный фильм «Ночь Кутеров»

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин, известный по циклу «Песнь льда и огня», выступит продюсером короткометражного фильма под названием «Ночь Кутеров». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставят по мотивам научно-фантастического романа Говарда Уолдропа, написанного в 1987 году. Она, по словам Мартина, расскажет «о том времени, когда марсиане вторглись в Пачуко в Техасе».

«Ночь Кутеров» — это короткая история, и наша версия будет коротким фильмом. Я бы предположил, что фильм получится где‑то между 20 и 30 минутами, снятый в сочетании живого действия и современной анимации», — сказал писатель.

Сценарий ленты напишет Джо Лэндсдейл. Режиссером станет Винсент Д’Онофрио («Малыш Кид»). Последний снимется в фильме вместе с Хоппером Пенном («Машина войны»), Харрисоном Пейджем («Анатомия страсти»), Мартином Сенсмейером («Ледяной драйв»), Кристин Макклири («Мир Дикого Запада»), Элиасом Гальегосом («Заступник»), Люче Рейнсом («Старикам тут не место»), Джаззи Ким О’Брайен и Дариусом Этеяном.

Среди продюсеров проекта будут, помимо Мартина и Д’Онофрио, Джастин Дюваль, Джо Дин, Тейлор Черч, Л.С. Кроули, Грег Джонкайтис, Ленор Гальегос, Эми Филбек, Джо Лансдейл и Уолдроп, а также Сенсмейер и Элиас Гальегос. Анимацией займется студия Trioscope.

Ранее Джордж Мартин заключил сделку с HBO. В течение пяти лет он будет участвовать в разработке новых шоу для сети и ее стримингового сервиса. Кроме того, писатель работает над многочисленными экранизациями своих произведений.