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Джордж Мартин подписал пятилетний контракт с HBO

Виктория Шанина
Сегодня в 9:11

Автор серии книг «Песнь льда и огня» (которая стала основой сериала «Игра престолов») Джордж Мартин заключил сделку с HBO на пять лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Мартин будет участвовать в разработке новых шоу для сети и ее стрим-сервиса HBO Max. Сообщается, что компании эта сделка обошлась в восьмизначную сумму.

На данный момент HBO работает над пятью проектами по вселенной «Игры престолов». В их числе приквелы и некие дополнительные программы.

Помимо картин, основанных на «Песни льда и огня», Джордж Мартин снимет сериалы по мотивам романов «Знаки дороги» Роджера Желязны и «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор.

В прошлом году исследователи из Уорикского университета в Великобритании выяснили, в чем секрет успеха «Игры престолов» и оригинальных книг Джорджа Мартина. Одной из причин популярности стала реалистичность.

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