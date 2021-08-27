Росстат: за семь месяцев естественная убыль населения выросла на 62%

В январе–июле 2021 года естественная убыль населения России выросла на 62% — до 512,5 тыс. человек по сравнению с прошлым годом — 316,3 тыс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

По данным статистики, число родившихся снизилось на 1,1% до 802 827 детей против 811 650 в январе–июле 2020 года. А число умерших увеличилось на 16,6% до 1 315 309 человек, что на 187 291 случай больше, чем в прошлом году.

В июле 2021 года умерших оказалось больше, чем родившихся, на 90 550 человек. Это на целых 78% больше, чем годом ранее.

Согласно статистике Росстата, сокращение населения России на фоне пандемии коронавируса составило 510,5 тыс. человек — это рекорд за последние пятнадцать лет.

По данным аналитиков, на 1 января 2021 года в России проживали 146,2 млн человек, а ровно за год до этого — 146,7 млн. Это минимальный показатель с начала 2014 года, когда в России была зафиксирована численность в 143,7 млн человек.