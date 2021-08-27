Netflix продлил сериал «Кобра Кай» на пятый сезон в преддверии четвертого

Netflix продлил сериал «Кобра Кай» на пятый сезон еще до выхода четвертого. Об этом сообщает Deadline.

Стриминговый сервис не раскрыл дату выхода и детали сюжета. Однако известно, что съемки начнутся в Атланте уже этой осенью.

«Кобра Кай» начал выходить в 2018 году как спин-офф фильма 1984 года «Парень-каратист». Сериал рассказывает о Джонни Лоуренсе и Дэниеле ЛаРуссо, которые в юности были противниками, но спустя 30 лет решили открыть собственные школы боевых искусств: «Кобра Кай» и «Мияги-до».

В начале августа вышел трейлер четвертого сезона «Кобра Кай», в котором главные герои объединяются, чтобы одолеть команду Джона Криза. Он выйдет на Netflix в декабре 2021 года.

В сериале снимаются Ральф Маккьо, Уилльям Забка, Шоло Маридуэнья, Мэри Маусер, Таннер Бьюкенен, Джакоб Бертран, Мартин Коув, Пейтон Лист и Ванесса Рубио. Помимо них в четвертом сезоне можно будет увидеть Далласа Дюпри Янга, Уну О’Брайен и Томаса Иэна Гриффита.