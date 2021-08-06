Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Кобра Кай»

Стриминговый сервис опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Кобра Кай». Он выйдет на платформе в декабре 2021 года и расскажет о новых звездах чемпионата по карате.

Ролик отсылает к первой встрече на ринге Дэниела ЛаРуссо и Джонни Лоуренса в фильме «Парень-каратист». А затем переносит зрителей к сюжету предстоящего сезона, в котором бывшие соперники объединяют свои силы, чтобы одолеть команду Джона Криза.