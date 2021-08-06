Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Кобра Кай»

Стриминговый сервис опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Кобра Кай». Он выйдет на платформе в декабре 2021 года и расскажет о новых звездах чемпионата по карате.
Ролик отсылает к первой встрече на ринге Дэниела ЛаРуссо и Джонни Лоуренса в фильме «Парень-каратист». А затем переносит зрителей к сюжету предстоящего сезона, в котором бывшие соперники объединяют свои силы, чтобы одолеть команду Джона Криза.
Ролик демонстрирует самых ярких бойцов из всех команд, предвкушая их соперничество и ожесточенную борьбу за победу на турнире.
В сериале снимаются Ральф Маккио, Уильям Забка, Ксоло Маридуэна, Мэри Маусер, Таннер Бьюкенен, Джейкоб Бертран, Мартин Коув, Пейтон Лист и Ванесса Рубио. Помимо них, в четвертом сезоне можно будет увидеть Далласа Дюпри Янга, Уну О’Брайен и Томаса Иэна Гриффита.
Сериал «Кобра Кай» начал выходить в 2018 году. Он был основан на популярной картине 1984 года «Парень-каратист». Действие сериала разворачивается спустя 34 года после событий фильма. «Афиша Daily» рассказывала, почему стоит посмотреть шоу.