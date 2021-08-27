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«Медуза»*, «Дождь»*, Forbes и другие медиа потребовали остановить кампанию против независимых СМИ

Дарья Мельникова
Вчера в 17:55

Редакции независимых медиа обратились к Владимиру Путину с требованием прекратить давление на журналистов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте «Новой газеты».

К заявлению присоединились «Новая газета», Forbes, Republic, Sota.Vision, The Village, «7×7», «Стол», «Псковская губерния», Wonderzine, Romb, «Дождь», «Медуза» (последние два издания признаны Минюстом СМИ-иноагентами), а также Профсоюз журналистов и работников медиа.

Авторы письма настаивают на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов, а также требуют отказаться от практики включения изданий и журналистов в списки иностранных агентов и нежелательных организаций. По их мнению, подобная кампания нарушает Конституцию России, закон о СМИ, Уголовный кодекс и Всеобщую декларацию прав человека.

Обращение направили президенту Владимиру Путину, зампредседателю Совбеза Дмитрию Медведеву, секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, главе СК Александру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и другим чиновникам.

20 августа Минюст внес «Дождь» и журналистов «Важных историй»* в список СМИ-иноагентов. Сейчас в России аналогичный статус имеют 43 медиа и физических лица.

* «Дождь», «Важные истории», «Медуза» внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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