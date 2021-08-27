В России выявили 19 509 новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 19 509 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 121 заражение меньше, чем вчера.
Самый сильный суточный прирост — в Москве, Петербурге, Московской, Свердловской и Ростовской областях, Пермском крае и Воронежской области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 6 844 049. За последние сутки выздоровели 19 217 человек, за все время с начала пандемии — 6 112 035. За сутки умерли 798 человек, за весь период — 180 041.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 213,7 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (37,9 млн), на втором — Индия (32,5 млн), на третьем — Бразилия (20,6 млн).