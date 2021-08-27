В России выявили 19 509 новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 19 509 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 121 заражение меньше, чем вчера.

Самый сильный суточный прирост — в Москве, Петербурге, Московской, Свердловской и Ростовской областях, Пермском крае и Воронежской области.