В России зафиксировали максимальную суточную смертность от COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 19 630 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 94 заражения больше, чем вчера.

Самый сильный суточный прирост — в Москве, Петербурге, Московской, Свердловской и Ростовской областях, Пермском крае и Воронежской области.