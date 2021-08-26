В России зафиксировали максимальную суточную смертность от COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 19 630 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 94 заражения больше, чем вчера.
Самый сильный суточный прирост — в Москве, Петербурге, Московской, Свердловской и Ростовской областях, Пермском крае и Воронежской области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 6 824 540. За последние сутки выздоровел 19 661 человек, за все время — 6 092 818. За сутки умерли 820 человек (это максимум за время пандемии), за весь период — 179 243.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 213 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (37,8 млн), на втором — Индия (32,5 млн), на третьем — Бразилия (20,5 млн).