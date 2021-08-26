Фестиваль современного искусства «Форма» сократили до двух дней. Программа останется прежней

Организаторы фестиваля современного искусства «Форма» сократили мероприятие до двух дней — оно пройдет 11 и 12 сентября. Об этом «Афише Daily» сообщили представители ивента.

Билеты, купленные на 9-го и 10-го числа, остаются действительными на один из дней проведения по выбору. По абонементам можно будет посетить оба дня.

На фестивале выступят Jars, Lucidvox, Kick Chill, оркестр Kymatic, «Шепот-опера», Corell, «Всадники ЖКХ», «Трипинадва», Uraan, Олег Кулик и другие. Также среди участников — Максим Диденко, Павел Пепперштейн, художники Анна Михайлова, Маяна Насыбуллова, Андрей Сяйлев и петербургский театр «Организмы».