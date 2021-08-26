Фестиваль современного искусства «Форма» сократили до двух дней. Программа останется прежней

Организаторы фестиваля современного искусства «Форма» сократили мероприятие до двух дней — оно пройдет 11 и 12 сентября. Об этом «Афише Daily» сообщили представители ивента.
Билеты, купленные на 9-го и 10-го числа, остаются действительными на один из дней проведения по выбору. По абонементам можно будет посетить оба дня.
На фестивале выступят Jars, Lucidvox, Kick Chill, оркестр Kymatic, «Шепот-опера», Corell, «Всадники ЖКХ», «Трипинадва», Uraan, Олег Кулик и другие. Также среди участников — Максим Диденко, Павел Пепперштейн, художники Анна Михайлова, Маяна Насыбуллова, Андрей Сяйлев и петербургский театр «Организмы».
В программе фестиваля запланированы концерты экспериментальной музыки, инсталляции, арт-объекты, site-specific-театр, перформансы и коллаборации с участием известных режиссеров, хореографов, художников и артистов.
Проход на территорию мероприятия будет осуществляться по QR-кодам. Перед входом будет работать лаборатория с экспресс-тестированием для получения QR-кода.
Точное расписание выступлений появится в ближайшее время. Подробности можно узнать по ссылке. Приобрести билеты — на сайте «Формы».
Изначально фестиваль «Форма» должен был пройти с 8 по 11 июля, однако организаторы перенесли мероприятие на осень. Решение о переносе было принято командой фестиваля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и введением новых ограничительных мер в Москве.