В WhatsApp планируют добавить эмодзи-реакции

WhatsApp начал работать над добавлением реакций в мессенджер. Такую функцию в его бета-версии обнаружили авторы портала WABetaInfo.

Они разместили скриншот, судя по которому, пользователей попросят обновить приложение, чтобы увидеть реакции. Сколько их будет и как они будут выглядеть, пока непонятно, поскольку функция находится на ранней стадии разработки.