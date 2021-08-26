В WhatsApp планируют добавить эмодзи-реакции

WhatsApp начал работать над добавлением реакций в мессенджер. Такую функцию в его бета-версии обнаружили авторы портала WABetaInfo.
Они разместили скриншот, судя по которому, пользователей попросят обновить приложение, чтобы увидеть реакции. Сколько их будет и как они будут выглядеть, пока непонятно, поскольку функция находится на ранней стадии разработки.
Первым реакции добавил Facebook — более четырех лет назад. Затем такая функция появилась в iMessage, LinkedIn и на других платформах. В инстаграме можно отправить реакции на сторис. В «ВКонтакте» эмодзи-реакции внедрили в начале августа.