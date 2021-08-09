В «ВКонтакте» появятся реакции. Их можно будет поставить вместо лайков под постами, фото и видео

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила к лайкам и реакции по примеру Facebook и «Одноклассников». Об этом платформа рассказала у себя на сайте.
«Не всегда отметка „Нравится“ лучше всего передает то, что вы чувствуете, читая посты в своей ленте. Нас не раз просили сделать кнопку с прямо противоположным смыслом — но ведь в жизни гораздо больше эмоций. Чтобы было удобно выражать их все, мы добавили разные реакции», — рассказали в компании.
Теперь «ВКонтакте» предлагает «посмеяться вместе с автором, искренне удивиться, разделить печаль или не сдерживать ярость». «„Где‑то было“, — скажете вы. И такая реакция тоже есть, специально для этой новости!» — добавили в пресс-службе соцсети.
Отличием реакций в «ВКонтакте» от аналогов на других платформах станет то, что сперва у пользователей появится доступ только к одной из новых реакций. Остальными можно будет воспользоваться, показав свою активность в соцсети.
«Собрать их все помогут друзья и подписчики: набор будет пополняться по мере того, как они будут оставлять разные эмоции под вашими постами. Самое время что‑нибудь опубликовать — и задать настроение на страницах знакомых!» — пояснили в «ВКонтакте».
Всего появится шесть реакций: «Смешно», «Ого!», «Восторг», «Печаль», «&$#%!» и «Где‑то было». В компании предупредили, что пока они могут быть не видны всем пользователям. «Обновление запускаем постепенно», — объяснила соцсеть.