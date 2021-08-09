В «ВКонтакте» появятся реакции. Их можно будет поставить вместо лайков под постами, фото и видео

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила к лайкам и реакции по примеру Facebook и «Одноклассников». Об этом платформа рассказала у себя на сайте.

«Не всегда отметка „Нравится“ лучше всего передает то, что вы чувствуете, читая посты в своей ленте. Нас не раз просили сделать кнопку с прямо противоположным смыслом — но ведь в жизни гораздо больше эмоций. Чтобы было удобно выражать их все, мы добавили разные реакции», — рассказали в компании.

Теперь «ВКонтакте» предлагает «посмеяться вместе с автором, искренне удивиться, разделить печаль или не сдерживать ярость». «„Где‑то было“, — скажете вы. И такая реакция тоже есть, специально для этой новости!» — добавили в пресс-службе соцсети.