«Госуслуги для грустных славян»: реакции твиттера на расистское требование из брендбука портала

В руководстве по использованию бренда «Госуслуги», составленном Минцифры в 2015 году, обнаружилось требование избегать фотографий с людьми не славянской внешности. Внимание на это обратил один из пользователей твиттера.

На момент публикации материала ссылка на скачивание брендбука была недоступна, но сохраненная копия есть в кеше Google.

«При поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации», — говорилось в документе.