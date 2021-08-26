«Госуслуги для грустных славян»: реакции твиттера на расистское требование из брендбука портала

В руководстве по использованию бренда «Госуслуги», составленном Минцифры в 2015 году, обнаружилось требование избегать фотографий с людьми не славянской внешности. Внимание на это обратил один из пользователей твиттера.
На момент публикации материала ссылка на скачивание брендбука была недоступна, но сохраненная копия есть в кеше Google.
«При поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации», — говорилось в документе.
Правило находилось в разделе, где перечислены желаемые параметры фотографий для создания рекламных макетов, рассылок, баннеров и других сообщений.
В министерстве позже признали некорректность формулировок. Пресс-секретарь ведомства Анна Ахмадиева сообщила изданию «Подъем», что Минцифры выпустит новое руководство и обновит портал. В измененном брендбуке обещают предельно аккуратно подойти к формулировкам.
Тем не менее пост о правилах Минцифры сразу же разлетелся по твиттеру и вызвал бурную реакцию у пользователей. Некоторые на полном серьезе поддержали дискриминационные требования.
Большинство пользователей все же осудили правила в брендбуке. Кто‑то назвал их нетолерантными и нацистскими, другие напомнили, что на территории Российской Федерации вообще-то проживают не только люди славянской внешности.
Некоторые обратили внимание на другой пункт в руководстве, где дизайнерам советуют избегать «комичных и анекдотных образов» россиян и «чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья».
Остальные пользователи просто нашли очередной повод для мемов и шуток.