В брендбуке «Госуслуг» нашли требование использовать фото людей только славянской внешности

В брендбуке «Госуслуг» от Министерства цифрового развития обнаружили требование использовать изображения людей только славянской внешности. Документ был составлен в 2015 году, сообщает TJ.

Внимание на правила в брендбуке обратил один из пользователей твиттера.

«При поиске фотоизображений избегать использования образов людей неславянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации», — сказано в документе, который уже удалили с портала.