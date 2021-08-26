Paramount+ выпустит ремейк фильма Роберта Олтмана «Высокая мода»

Стриминговый сервис Paramount+, ранее известный как CBS All Acсess, выпустит ремейк популярного фильма 1994 года «Высокая мода», который снял Роберт Олтман. Об этом сообщил Deadline.

Новая версия драмеди о закулисье Парижской недели моды станет сериалом. Его сценарий написала Ава Пикетт. По информации издания, шоу будет посвящено «разрушенным амбициям, молодежной культуре и идентичности в кризисе, а также борьбе за желаемое».

Оригинальная картина вышла в 1994 году и в сатирическом ключе рассказала о закулисье фешен-индустрии. В фильме Олтмана снялись Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, Джулия Робертс, Ким Бейсингер, Лорен Бакалл, Анук Эме и другие кинозвезды.

Кто примет участие в сериале, пока неизвестно, однако актерский состав будет мульткультурным и разнообразным, отметил Deadline. Производством шоу займется студия Miramax — именно она представила ленту Олтмана в 1990-х.

Кинокомпания намерена обновить и переснять многие из своих культовых картин прошлого. В планах Miramax — сериальная адаптация «Английского пациента» для Би-би-си, а также новая версия «Признаний опасного человека» с Джастином Тимберлейком.