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Би-би-си выпустит телеадаптацию романа «Английский пациент»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:26

Британская телерадиокомпания Би-би-си выпустит сериал по мотивам романа Майкла Ондатже «Английский пациент». Сейчас он в разработке сообщает Deadline.

Сценарий проекта напишет американо-австралийская поэтесса и писательница Эмили Баллу, ранее работавшая над сериалами «Беги» и «Табу». Производством шоу займутся студии Miramax Television и Paramount Television Studios.

По информации издания, сериал представит новую интерпретацию книги, а не ремейк популярного фильма 1996 года с Рэйфом Файнсом, Кристин Скотт Томас, Жюльет Бинош и Уиллемом Дефо.

Роман «Английский пациент» был опубликован в 1992 году. Он рассказывает о четырех разных людях, встретившихся на итальянской вилле во время Второй мировой войны: обожженном до неузнаваемости мужчине, медсестре, сапере Британской армии и воре из Канады.

Книга получила Букеровскую премию — одну из самых престижных наград в мире англоязычной литературы. В этом году «Букера» удостоился роман «Ночью вся кровь черная» французского писателя Давида Диопа в переводе Анны Мошовакис.

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