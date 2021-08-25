Канье Уэст начал продажи альбома «Donda» на специальных плеерах по 200 долларов

На сайте Канье Уэста появилось объявление о продаже плееров с треками из его будущего альбома «Donda». Donda Stem Player можно купить за 200 долларов.

Помимо прослушивания треков производитель предлагает «кастомизировать любую песню». Согласно описанию, устройство позволяет «управлять вокалами, ударными, басом, семплами», а также «изолировать отдельные части и добавлять эффекты».