Канье Уэст начал продажи альбома «Donda» на специальных плеерах по 200 долларов

На сайте Канье Уэста появилось объявление о продаже плееров с треками из его будущего альбома «Donda». Donda Stem Player можно купить за 200 долларов.
Помимо прослушивания треков производитель предлагает «кастомизировать любую песню». Согласно описанию, устройство позволяет «управлять вокалами, ударными, басом, семплами», а также «изолировать отдельные части и добавлять эффекты».
По оценкам зарубежных СМИ, это будет «мощный инструмент для создания музыки внутри крошечного девайса». Donda Stem Player умеет делать звуковые петли в реальном времени и оснащен четырехканальным аудиомиксингом.
Альбом «Donda», релиз которого откладывался уже несколько раз, должен выйти 26 августа. Менеджер Уэста уверяет, что релиз «на сто процентов» состоится после третьей презентации пластинки — она пройдет на стадионе в Чикаго.