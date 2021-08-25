«ВКонтакте» запустила бесплатное десктопное приложение для видеозвонков. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе соцсети.

Приложение доступно для Windows, macOS, Linux и позволяет присоединиться к одному звонку до 2048 человек. Ограничения по времени нет, качество видео можно увеличить до 4K. Каждый собеседник может установить AR-фон.

Подключиться к звонку можно с любой версии сервиса, причем анонимно — без профиля в соцсети. Транслировать разговор получится на личную страницу или в сообщество, собрать участников — не только по личной ссылке, но и позвонив.

Функция «Зал ожидания» позволяет подключить человека к звонку только после его одобрения администратором, а «Улучшение черт лица» — выровнять тон кожи и сделать лицо более выразительным.

В «ВКонтакте» говорят, что добились более высокой стабильности и качества за счет оптимизации нагрузки, собственных решений и отсутствия ограничений, которые есть в браузерах.

При помощи интеллектуального шумоподавления приложение может нейтрализовать все посторонние шумы. А технологии машинного обучения оптимизировали потребление траффика, научившись передавать лишь человеческую речь без лишних звуков на фоне.

На прошлой неделе «ВКонтакте» обновила свою видеоплатформу. Появилось качество 4К, трансляции на Smart TV, функция «Картинка в картинке» и неограниченное число человек, которые могут подключиться к стриму.