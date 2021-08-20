Неограниченное число зрителей, 4К и «Картинка в картинке»: как изменилось видео в «ВКонтакте»

«ВКонтакте» поделилась с «Афишей Daily» списком обновлений ее видеоплатформы.

Трансляции теперь может смотреть неограниченное число зрителей , а на слабых устройствах и в сетях с нестабильным соединением будет меньше помех. Все благодаря технологии адаптивного видеостриминга, которую разработала сама компания.