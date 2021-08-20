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Неограниченное число зрителей, 4К и «Картинка в картинке»: как изменилось видео в «ВКонтакте»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:40

«ВКонтакте» поделилась с «Афишей Daily» списком обновлений ее видеоплатформы.

Трансляции теперь может смотреть неограниченное число зрителей, а на слабых устройствах и в сетях с нестабильным соединением будет меньше помех. Все благодаря технологии адаптивного видеостриминга, которую разработала сама компания.

Видео и прямые эфиры отныне можно смотреть в качестве 4К и транслировать их на экран умного телевизора при помощи медиаплееров Chromecast и AirPlay. Функция появится в приложениях для iOS, Android и в десктопной версии «ВКонтакте».

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В настройках видеоплеера появятся 7 параметров качества вплоть до Full HD и 4K. Чтобы поддерживать видеоролики в высоком качестве, «ВКонтакте» начала поддерживать загрузку файлов размером до 256 гигабайт.

Еще одно нововведение — формат Picture-in-Picture, который позволяет делать в смартфоне что угодно, не прерывая видео в VK. Для этого видеоплеер можно свернуть в мини-окно при помощи новой кнопки.

Разрешение 4К скоро появится и в видеозвонках в «ВКонтакте». Пока функция доступна только в приложении для iOS.

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