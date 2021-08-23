Вышел официальный трейлер второго сезона «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу», главные роли в котором исполняют Дженнифер Энистон («Друзья») и Риз Уизерспун («Блондинка в законе»). Он появился на ютьюб-канале Apple TV.

Ролик представил новый поворот в истории двух тележурналисток. После ухода из программы героиню Энистон просят вернуться ради стабильности канала UBA. Однако добиться этого окажется непросто: кажется, компанию ждут обвинения — в этот раз в расовой дискриминации.