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Вышел официальный трейлер второго сезона «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Юлия Онодэра
Вчера в 23:51

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу», главные роли в котором исполняют Дженнифер Энистон («Друзья») и Риз Уизерспун («Блондинка в законе»). Он появился на ютьюб-канале Apple TV.

Ролик представил новый поворот в истории двух тележурналисток. После ухода из программы героиню Энистон просят вернуться ради стабильности канала UBA. Однако добиться этого окажется непросто: кажется, компанию ждут обвинения — в этот раз в расовой дискриминации.

К своим ролям в продолжении сериала вернутся, помимо Энистон и Уизерспун, Билли Крудап, Стив Карелл, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Бел Поули, Десин Терри, Янина Гаванкар, Том Ирвин и Марсия Гей Харден.

Кроме того, во втором сезоне появятся Грета Ли, Руайри О’Коннор, Хасан Минхадж, Холланд Тейлор, Тара Карсян, Валерия Голино и Джулианна Маргулис. Новые эпизоды выйдут на стриминговом сервисе Apple TV+ 17 сентября.

Сюжет второго сезона будет развиваться в период пандемии коронавируса. Марк Дюпласс рассказал, что сценаристы «переписали» часть второго сезона после того, как производство было закрыто из‑за COVID-19. Ранее сценаристы уже переписывали сериал, чтобы включить в него движение MeToo.

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