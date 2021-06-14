Вышел первый трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу»

Apple TV показал трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу» и объявил дату выхода — 17 сентября.

Apple с самого начала решила снимать два сезона. Вторая часть должна была выйти в 2020 году, но из‑за задержек и отсрочек, вызванных пандемией, съемки пришлось перенести.

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, исполняющие роли сестер в «Друзьях», выступили в качестве соучредителей и исполнительных продюсеров «Утреннего шоу» для Apple TV+ в 2019 году.

Сериал рассказывает о последствиях увольнения популярного ведущего по имени Митч (Стив Карелл) после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Его место заняла молодая журналистка со свежим взглядом Брэдли (Риз Уизерспун), а его бывшая соведущая Алекс (Дженифер Энистон) остается совсем одна и пытается приспособиться к переменам, борясь за то, чтобы оставаться актуальной в профессии, где остальные считают, что ее время на исходе.