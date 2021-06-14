Вышел первый трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу»

Apple TV показал трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу» и объявил дату выхода — 17 сентября.
Apple с самого начала решила снимать два сезона. Вторая часть должна была выйти в 2020 году, но из‑за задержек и отсрочек, вызванных пандемией, съемки пришлось перенести.
Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, исполняющие роли сестер в «Друзьях», выступили в качестве соучредителей и исполнительных продюсеров «Утреннего шоу» для Apple TV+ в 2019 году.
Сериал рассказывает о последствиях увольнения популярного ведущего по имени Митч (Стив Карелл) после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Его место заняла молодая журналистка со свежим взглядом Брэдли (Риз Уизерспун), а его бывшая соведущая Алекс (Дженифер Энистон) остается совсем одна и пытается приспособиться к переменам, борясь за то, чтобы оставаться актуальной в профессии, где остальные считают, что ее время на исходе.
Сюжет второго сезона будет развиваться в период пандемии коронавируса. Марк Дюпласс рассказал, что сценаристы «переписали» часть второго сезона после того, как производство было закрыто из‑за COVID-19. Ранее сценаристы уже переписывали сериал, чтобы включить в него движение «Me Too».
«Мы сняли два эпизода, прежде чем закрылись из‑за пандемии, но я знаю, что они также переписываются, что безумно, потому что именно это произошло в первом сезоне», — сказал он Deadline. «У них был целый набор сценариев (в первом сезоне), и они переписали все, чтобы включить движение „Me Too“, и теперь у нас есть другое, более глобальное явление, с которым нужно иметь дело». Во втором сезоне также найдется место и для движения «Black Lives Matter».