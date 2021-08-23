«Единая Россия» агитирует избирателей в регионах при помощи крышек для закатывания овощей

В преддверии сентябрьских выборов агитаторы «Единой России» раздают избирателям крышки для закатывания огурцов и помидоров. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на рассказы жителей Вологодской и Владимирской областей.

В Вологде при помощи крышек агитируют за кандидата-единороса. «Чтобы избиратель не забыл, за кого надо голосовать, ему выдают листовку Валентины Артамоновой в довесок к крышкам», — передает портал vologda-poisk.ru.

Во владимирском поселке Красная Горбатка крышки с символикой «Единой России» дарили на Дне основания населенного пункта, который отмечался 24 июля. Волонтеры раздавали их в фойе Дома культуры, где проходило торжество. Местное издание «Горбатка.ру» утверждает, что крышки принимали и те, кто придерживается других политических взглядов.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. За месяц до них рейтинг партии власти опустился до минимума с 2008 года. За «Единую Россию» готовы проголосовать 27% граждан. У других партий поддержка тоже снизилась: 11% — у КПРФ, 9% — у ЛДПР, 6% — у «Справедливой России». При этом доля россиян, которые вообще не собираются на выборы, увеличилась почти в два раза: с 7% в августе 2020-го до 17% на данный момент.