Билли Портер снимет квир-комедию о подростках для Amazon

Билли Портер снимет подростковую квир-комедию под рабочим названием «Быть собой» для Amazon Studios. Об этом сообщает Deadline.

Фильм описывают как что‑то между ЛГБТК+ версией «SuperПерцев» Грега Моттолы и «Образованием» Оливии Уайлд. Согласно логлайну, это «остросюжетная и веселая комедия о трех старшеклассниках, которые хотят посетить свой первый гей-парад в Нью-Йорке».

Киноленту продюсирует Гэбриэл Юнион («Вторжение», «Любовь к волосам»), а сценарий написал Райан Шираки («Братья Джонас», «Избранный»).

Выйдет фильм в кинотеатрах или сразу появится на стриминговом сервисе Prime Video, пока неизвестно. «Быть собой» не первый опыт плотного сотрудничества Портера с Amazon. 3 сентября на сервисе выйдет новая музыкальная интерпретации «Золушки» с гендерно-нейтральной феей-крестной в его исполнении.

В июле актер запустил производство своего режиссерского дебюта «Что если?». Фильм рассказывает историю о трансгендерном старшекласснике, у которого завязываются неожиданные отношения.