«Даже у магии есть свои пределы»: вышел трейлер «Золушки» с Билли Портером в образе феи

Киностудия Amazon выпустила первый трейлер новой музыкальной интерпретации «Золушки» с гендерно-нейтральной феей-крестной в исполнении Билли Портера. Фильм выйдет на стрим-сервисе 3 сентября.

В трейлере показали, как Золушка шьет себе платье, мечтая пойти в нем на королевский бал, но злая мачеха выливает на него чернила. Пока девушка плачет, из ниоткуда появляется фея-крестная, которая одевает ее в серьезный костюм бизнес-вумен. Золушка попала на бал и даже станцевала с принцем, но что‑то вдруг пошло не так.

«Даже у магии есть свои пределы», — сказал Портер в завершении трейлера.

Также в видео прозвучал саундтрек «Million to one» в исполнении Камилы Кабельо и аранжировки популярных поп-песен, например, «Single Ladies» Бейонсе.