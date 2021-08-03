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«Даже у магии есть свои пределы»: вышел трейлер «Золушки» с Билли Портером в образе феи

Дарья Мельникова
Вчера в 23:17

Киностудия Amazon выпустила первый трейлер новой музыкальной интерпретации «Золушки» с гендерно-нейтральной феей-крестной в исполнении Билли Портера. Фильм выйдет на стрим-сервисе 3 сентября.

В трейлере показали, как Золушка шьет себе платье, мечтая пойти в нем на королевский бал, но злая мачеха выливает на него чернила. Пока девушка плачет, из ниоткуда появляется фея-крестная, которая одевает ее в серьезный костюм бизнес-вумен. Золушка попала на бал и даже станцевала с принцем, но что‑то вдруг пошло не так.

«Даже у магии есть свои пределы», — сказал Портер в завершении трейлера.

Также в видео прозвучал саундтрек «Million to one» в исполнении Камилы Кабельо и аранжировки популярных поп-песен, например, «Single Ladies» Бейонсе.

В трейлере можно увидеть полный актерский состав «Золушки», в который входят Кабельо, а также Мисси Эллиот, Идина Мензел («Хор»), Минни Драйвер («Американская семейка»), Николас Голицын («Нервы на пределе»), Билли Портер («Поза») и Пирс Броснан («Мамма MIA!»).

Сценаристом и режиссером выступила Кей Кэннон, которая ранее работала над фильмом «Секса не будет».

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