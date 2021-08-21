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В самой высокой точке Гренландии прошел дождь. Впервые за всю историю наблюдений

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:21

В самой высокой точке Гренландии, на высоте 3216 метров над уровнем моря, 14 августа в течение семи часов шел дождь. Это первый дождь, зафиксированный в этой местности за всю историю наблюдений, сообщил Национальный центр данных по снегу и льду.

Дождь зафиксировала научно-исследовательская станция Summit Camp. Ученые объяснили осадки сильным нагревом воздуха — температура в тот день была положительной на протяжение девяти часов.

По словам специалистов, такое повышение температуры происходило и ранее: это третий такой случай за последние десять лет. Однако в этот раз потепление сопровождалось дождем. Кроме того, в Гренландии таяли ледники на площади в 872 тыс. квадратных километров.

Глобальное потепление не впервые заметно влияет на состояние природы, климата и ледников Гренландии. В этом месяце температура превысила сезонную норму в 2,5 раза, и остров потерял в два раза больше льда, чем это обычно происходит летом.

В прошлом году таяние ледников Гренландии признали необратимым. По мнению исследователей, потеря льда Гренландией в XXI веке — основная причина подъема уровня морей.

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