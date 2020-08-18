Таяние ледников Гренландии стало необратимым, заявили ученые из Университета штата Огайо, проводившие исследование льдов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ледники Гренландии миновали критическую точку, когда снегопады, которые восполняют потери в ледяном покрове, не смогут заменить тот лед, который сползает с ледников в океан», — приводят СМИ выдержки из доклада ученых.

По мнению исследователей, потеря льда Гренландией в XXI веке стала основной причиной подъема уровня морей. В 1980-х и 1990-х годах Гренландия в год теряла примерно 450 млрд тонн льда, но за последние 20 лет остров теряет ежегодно 500 млрд тонн льда.

Ранее в Университете Линкольна в Великобритании пришли к выводам, что таяние льдов Гренландии повысит уровень Мирового океана на 10-12 сантиметров к 2100 году.

Британская антарктическая служба также отмечает, что морской лед в Арктике может исчезнуть уже к 2035 году.