Слава Марлоу, Элджей и The Limba выпустили фит «Она тебя любит»

Слава Марлоу, Элджей и The Limba представили совместный трек «Она тебя любит». Послушать его можно на всех цифровых площадках.
Судя по комментариям под синглом на ютьюбе, фанаты Славы Марлоу ждали его около года. Отрывок из припева, в котором поется «Она тебя любит и ночами плачет пока тихо спишь» уже давно появился в TikTok. На момент написания этой новости ролики с хэштегом #онатебялюбит набрали в соцсети более 4,5 млн просмотров.
Как оказалось, отрывок из песни впервые прозвучал в ролике Славы «Записал хит на самой дорогой и самой дешевой студии. Видео вышло 4 октября 2020 года, а к вечеру 20 августа 2021-го набрало 6,15 млн просмотров.
В июле Spotify подвел итоги года в России. Слава Марлоу вошел в десятку самых прослушиваемых артистов, а соответсвующей номинации для треков лидировали сразу два сингла исполнителя — «Снова я напиваюсь» и «По глазам».