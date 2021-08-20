Слава Марлоу, Элджей и The Limba выпустили фит «Она тебя любит»

Слава Марлоу, Элджей и The Limba представили совместный трек «Она тебя любит». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Судя по комментариям под синглом на ютьюбе, фанаты Славы Марлоу ждали его около года. Отрывок из припева, в котором поется «Она тебя любит и ночами плачет пока тихо спишь» уже давно появился в TikTok. На момент написания этой новости ролики с хэштегом #онатебялюбит набрали в соцсети более 4,5 млн просмотров.