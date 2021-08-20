перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
США ввели новые санкции против россиян и российских судов из‑за «Северного потока — 2» 22:12
Netflix показал трейлер фильма «Nightbooks» о мальчике, попавшем в плен к ведьме 21:40
Слава Марлоу, Элджей и The Limba выпустили фит «Она тебя любит» 21:39
«Дождь» признан иноагентом, Лорд выпустила новый альбом и другие новости дня
20:42 дайджест
ABCmediawatch/Twitter Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей
Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей 20:40
Старт российской лунной миссии перенесли с октября 2021 года на май 2022 года 20:21
Хлоя Севиньи снимется вместе с Эль Фэннинг в сериале «Девушка из Плейнвилла» 19:38
Farfetch запускает собственный бренд люксовой женской одежды 19:16
Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play 18:33
Пресс-материалы Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев впервые выступят вместе — 26 августа в Москве
Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев впервые выступят вместе — 26 августа в Москве 18:14
Минюст внес телеканал «Дождь»* и журналистов «Важных историй»* в список СМИ-иноагентов 18:11
Американские ученые нашли 17 препаратов и биодобавок, эффективных против COVID-19 17:50
Актриса имитирует деформацию вещей под прессом. Капля хореографии, и она — раздавленный розовый кит 17:20
Xiu Xiu выпустили кавер на одну из композиций Анджело Бадаламенти к приквелу «Твин Пикса» 17:15
Ирина Горбачева выпустила первый авторский трек «Ты и я» и клип на него 17:14
Пресс-материалы Неограниченное число зрителей, 4К и «Картинка в картинке»: как изменилось видео в «ВКонтакте»
Неограниченное число зрителей, 4К и «Картинка в картинке»: как изменилось видео в «ВКонтакте» 16:40
Соратника Навального Олега Степанова приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу» 16:33
Французские кастомизаторы выпустили лего-фигурку Канье Уэста с презентации «Donda» 16:21
Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении Навального 16:05
Власти разрешили приехать в Россию всем иностранным студентам 15:49
Отключить рекламу

Слава Марлоу, Элджей и The Limba выпустили фит «Она тебя любит»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:39

Слава Марлоу, Элджей и The Limba представили совместный трек «Она тебя любит». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Судя по комментариям под синглом на ютьюбе, фанаты Славы Марлоу ждали его около года. Отрывок из припева, в котором поется «Она тебя любит и ночами плачет пока тихо спишь» уже давно появился в TikTok. На момент написания этой новости ролики с хэштегом #онатебялюбит набрали в соцсети более 4,5 млн просмотров.

Как оказалось, отрывок из песни впервые прозвучал в ролике Славы «Записал хит на самой дорогой и самой дешевой студии. Видео вышло 4 октября 2020 года, а к вечеру 20 августа 2021-го набрало 6,15 млн просмотров.

1 из 5
2 из 5
5 из 5

В июле Spotify подвел итоги года в России. Слава Марлоу вошел в десятку самых прослушиваемых артистов, а соответсвующей номинации для треков лидировали сразу два сингла исполнителя — «Снова я напиваюсь» и «По глазам».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить