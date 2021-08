Farfetch запускает собственный бренд люксовой женской одежды

Люксовый ретейлер Farfetch запустит первый собственный бренд. Вместе с группой компаний New Guards Group он будет производить женскую одежду, пишет Vogue Business.

Основатель Farfetch Жозе Невиш заявил, что There Was One будет продавать базовую одежду люксового сегмента. Стартовыми продуктами станут тренч, белая футболка и джинсовая куртка — их пошьют в Италии.

Первая коллекция выйдет в сентябре под девизом «роскошная классика гардероба». В будущем создатели бренда планируют расширить ассортимент и, вероятно, выпустить мужскую одежду.

Невиш уверен, что успешные марки можно создать даже с нуля. В пример он привел Off-White и Palm Angels, которыми миллиардер и вдохновился.

Прошлым летом Farfetch запустил функцию для более ответственного подхода к шопингу. На сайте появился специальный калькулятор, который рассчитывает, сколько воды и углерода требуется для производства килограмма того или иного материала: льна, полиэстера, нейлона, хлопка, вискозы, шерсти, шелка и кожи.